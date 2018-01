Brucknerhaus Linz mit neuem Logo

Es liegt im Trend, dass Kulturstätten mit ihrer Architektur werben. So rückt auch das Brucknerhaus Linz in seinem neuen Logo das Haus selbst in den Mittelpunkt.

Mit der charakteristischen Silhouette und ihrer Spiegelung in der Donau wirbt das Brucknerhaus nunmehr für seine Veranstaltungen. Daneben der Schriftzug „Brucknerhaus Linz“.

„Digitale Varianten verändern sich“

Das Besondere an diesem Logo sei aber, dass es neben der Druckversion digitale Varianten gäbe, je nach Programm und Zielgruppe, so Brucknerhausdirektor Dietmar Kerschbaum: „Meines Wissens nach gibt es das in ganz Österreich nicht, diese beweglichen, innovativen Logos, die sich je nach Empfindung und Sparte ändern. Sie sehen, unabhängig von der gedruckten Version, ein Logo, das nächsten Tag wieder ganz anders ausschaut.“

„Positionierung zwischen Tradition und Moderne“

Das neue Logo mit seinen digitalen Möglichkeiten sei ein weiterer Schritt in die geplante Richtung, das Brucknerhaus zwischen Tradition und Moderne zu positionieren, so Bürgermeister Klaus Luger (SPÖ). Beim soeben erschienenen Programmbuch zum diesjährigen Brucknerfest kommt das Logo erstmals zum Einsatz.

