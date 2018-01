Juwelierräuber vor Linzer Gericht

Nach einem aufsehenerregenden Überfall auf einen Linzer Juwelier im Sommer 2017 muss sich am Montag einer der vier mutmaßlichen Räuber am Landesgericht in Linz verantworten. Der 37-Jährige wurde im Herbst in Schweden gefasst.

Uhren und Schmuck im Wert von mindestens 460.000 Euro hatten die vier Räuber bei dem Überfall im Juli des Vorjahres erbeutet. Sie hatten laut Anklage eine Angestellte zu Boden gerissen und eine zweite mit einer Waffe bedroht, mit Äxten die Verkaufsvitrinen eingeschlagen und daraus mehr als 50 Uhren im Wert von über 460.000 Euro erbeutet.

ORF/Christoph Kinast

Nur die wertvollsten Uhren eingesteckt

Die vier Männer erwiesen sich dabei als Kenner und steckten nur besonders wertvolle Uhren und Schmuckstücke ein. Nach dem nur wenige Augenblicke dauernden Überfall fuhren alle vier in einem Fluchtwagen davon. DNA-Spuren am Tatort brachten die Polizei auf die Spur des 37-Jährigen, der im Oktober am Flughafen in Malmö gefasst und von den schwedischen Behörden nach Österreich ausgeliefert wurde. Seine drei Komplizen sind noch auf der Flucht.

Bis zu 15 Jahre Haft drohen

Der Serbe war bereits 2009 in Dänemark wegen Raubes auf ein Schmuckgeschäft verurteilt worden. Als Motiv für den Überfall in Linz soll er chronische Geldknappheit angegeben haben. Dem Mann drohen im Fall einer Verurteilung bis zu 15 Jahre Haft. Nach seinen drei Mittätern wird noch gefahndet.

