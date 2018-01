Schwierige Rettung vom Traunstein

Erst Mitte letzter Woche konnte am Traunstein ein Mann nach einem Sturz nur mehr tot geborgen werden. Am Sonntag der nächste Zwischenfall: Wieder war ein Mann am Traunstein abgestürzt, diesmal 70 Meter über ein Geröllfeld.

Zu zweit waren die beiden Oberösterreicher - ein Vater und sein Sohn aus dem Oö Zentralraum - am Samstag auf den Traunsteig gestiegen, Sonntagvormittag traten sie den Rückweg über den Naturfreundesteig an. Dabei passiert das Unglück, so Bernhard Ebner von der Bergrettung Gmunden.

Vor den Augen des Sohnes abgestürzt

Der Vater stürzt vor den Augen seines Sohnes rund 70 Meter ab. Der Sohn informierte die Bergrettung, doch der Hubschrauber konnte wegen des Nebels zunächst nicht starten. Die Retter machen sich zu Fuß zur Absturzstelle auf. Schließlich verzieht sich der Nebel.

Zwei Ärzte bei Rettung anwesend

Der Schwerverletzte wurde geborgen und nach Wels ins Krankenhaus geflogen. Der Sohn hatte einen Schock erlitten, weil er den Vater abstürzen sah, so Ebner. Er sprach von Glück bei der Rettung - nicht nur wegen des Nebellochs, sondern auch, weil zwei Ärzte der Bergrettungen anwesend waren, die den Schwerstverletzten medizinisch bestmöglich versorgten.