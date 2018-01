900 Elektroautos im Vorjahr zugelassen

Mehr als 900 Autos, die ausschließlich mit Strom fahren, sind im vergangenen Jahr in Oberösterreich neu zugelassen worden, so der Verkehrsclub Österreich (VCÖ).

Laut VCÖ ist das nach Niederösterreich die zweithöchste Anzahl bundesweit. Binnen eines Jahres hat damit die Zahl der Neuzulassungen von Elektroautos in Oberösterreich um 40 Prozent zugenommen.

Anteil nur 1,6 Prozent der Gesamtflotte

Allerdings ist der Anteil der strombetriebenen Fahrzeuge in der Gesamtflotte immer noch recht gering: er macht in Oberösterreich nur 1,6 Prozent der Neuzulassungen aus. Spitzenreiter ist mit drei Prozent der Bezirk Rohrbach, doch geht es dort in absoluten Zahlen um nur 44 Autos.

