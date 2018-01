Menschen mit Lebensqualität in OÖ zufrieden

Sinkende Arbeitslosigkeit, eine florierende Wirtschaft - neun von zehn Oberösterreichern sind mit der Lebensqualität zufrieden. Das zeigt eine Umfrage des Instituts für Strategieanalysen von Peter Filzmaier im Auftrag des Landes.

Dass in Summe fast 90 Prozent in Oberösterreich eine hohe Lebensqualität sehen ist für Peter Filzmaier „fast rekordverdächtig“. Dass in der Umfrage viele die Lebensqualität als „eher hoch“ sehen sei laut Filzmaier nicht „allzu kritisch“ zu sehen, denn „es ist eine österreichische Eigenart im Zweifelsfall lieber ‚eher‘ zu antworten als sich ganz klar zu deklarieren – es könnte ja auch immer noch etwas besser werden“.

„Kaum extreme, regionale Unterschiede“

Bemerkenswert sei, dass es beim Optimismus in die Zukunft kaum extreme, regionale Unterschiede gebe. „Das halte ich auch für sehr wichtig, denn ein an sich guter Durchschnittswert würde nichts helfen, wenn die einen sagen ‚ich sehe die Zukunft extrem positiv‘ und ein anderer Teil, wenn auch eine Minderheit, ganz große Befürchtungen hegt“.

So etwas würde zu gesellschaftlichen Konflikten führen und diese Unterschiede - nach Alter, Geschlecht oder Lebensort – seien nicht wirklich stark ausgeprägt.

Hoffnung auf mehr Unternehmensgründungen

Für Landeshauptmannstellvertreter Michael Strugl (ÖVP) eine Zufriedenheit, die sich für den Standort Oberösterreich in barer Münze rechne. Denn der werde als deutlich attraktiver als andere Bundesländer eingeschätzt. Strugl hofft das in weitere Unternehmensgründungen ummünzen zu können, auch durch die Beseitigung von Hürden. „Das hat auch die Umfrage gezeigt, da gibt es schon Blockadefaktoren wie zum Beispiel die Bürokratie.“

Aber bei guter Wirtschaftslage sei die Chance für Unternehmensgründungen höher, „als wenn man das Gefühl hat, die Zeiten sind schwierig und schlecht", so Strugl.

