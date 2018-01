LRH: Endbericht zu Gemeindeaufsicht

Nachdem die Prüfer des Landesrechnungshofes (LRH) Missstände in der Gemeinde St. Wolfgang festgestellt hatten, wurde nun die Rolle von Landespolitikern und Beamten in der Aufsicht einiger Gemeinden geprüft.

In ihrem Endbericht, der am Freitag präsentiert wird, kommen die Prüfer des Landesrechnungshofes im Fall von St. Wolfgang im Salzkammergut (Bezirk Gmunden) zu dem Schluss, dass die Landespolitik keine finanziellen Sanktionen gesetzt, obwohl die Gemeinde auf diverse Prüfungsberichte nicht reagiert habe: alle in Aussicht gestellten Mittel wurden ausbezahlt.

ORF

Es brauche wirksamere Möglichkeiten

Die Prüfer stellen jedoch auch fest, dass es wirksamere Möglichkeiten brauche, um die Aufsichtspflicht über Gemeinden ausüben zu können - bis hin zum Amtsverlust für den Bürgermeister, wie es heißt.

„Gravierendes im Fall Freistadt“

Neben den Missständen in St. Wolfgang, die schon im November 2016 bekannt geworden sind, hat der Landesrechnungshof auch untersucht, ob Politiker in frühere Prüfberichte über mehrere Gemeinden, wie Freistadt, Kefermarkt (Bezirk Freistadt) oder Pichl bei Wels (Wels-Land), in „unsachlicher Weise“ eingegriffen haben. Im Fall von Freistadt seien die Änderungen und Streichungen „weit gravierender“ als in allen anderen Prüfungsberichten gewesen.

In einem anderen Fall hätten Landesbeamte in Absprache mit einem nicht zuständigen Mitglied der Landesregierung entschieden, einen relevanten Teil nicht in den Bericht aufzunehmen.

