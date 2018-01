Prozess nach Glastür-Unfall

Nach dem schweren Glastür-Unfall in einem Einkaufszentrum in Pasching, bei dem eine schwangere Frau im Februar 2016 lebensgefährlich verletzt worden war, steht am Freitag der Geschäftsführer jener Firma vor Gericht, die die Glastüren eingebaut hat.

Der Unfall war im Februar 2016 passiert, als die damals 27-jährige Angestellte das gläserne Eingangsportal des Geschäftes öffnen wollte. Dabei sprangen einige der sechs Meter hohen Sicherheitsglas-Elemente aus der Führungsschiene. Drei brachen in sich zusammen, ein Element kippte auf die schwangere Frau. Sie erlitt dabei lebensgefährliche Verletzungen und lag wochenlang auf der Intensivstation.

Weitere Frau erlitt Schnittwunden

Ende Mai brachte die Frau ein gesundes Mädchen zur Welt. Bei dem Vorfall wurde noch eine zweite Frau verletzt, sie zog sich Schnittwunden zu.

Der 54-jährige Geschäftsführer jener Firma, die die Glastüren eingebaut hat, muss sich wegen fahrlässiger Körperverletzung verantworten. Die Staatsanwaltschaft Linz stützt sich auf ein technisches Gutachten, wonach die „Tragfähigkeit und Gebrauchsfähigkeit“ der Glaselemente sowie die Wartungsanweisungen nicht ausreichend gewesen sein sollen.

Die Staatsanwaltschaft hat zudem beantragt, eine Geldbuße gegen die Firma zu verhängen. Drei Zeugen sind geladen, ebenso ein Sachverständiger und Opfervertreter. Das Urteil wird zu Mittag erwartet.

Anklage wurde erweitert

Am ursprünglich ersten Prozesstag im November 2016 am Trauner Bezirksgericht wurde die Anklage von fahrlässiger Körperverletzung auf grobe Fahrlässigkeit erweitert und damit wurde das Landesgericht Linz zuständig.

