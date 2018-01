1.000 Tonnen Müll auf Autobahnen abgeladen

1.000 Tonnen Müll fallen jedes Jahr auf und entlang von Oberösterreichs Autobahnen an. Laut ASFINAG verursache das Kosten von 1,5 Millionen Euro allein in Oberösterreich - österreichweit seien es gut 9,5 Millionen Euro.

Bei einem Frühjahrputz entlang der Autobahnen füllt allein eine der vier Autobahnmeistereien in Oberösterreich bis zu 1.500 Müllsäcke. Am meisten Abfall sammelt sich laut ASFINAG entlang der Westautobahn (A1) und Innkreisautobahn (A8) an. Besonders viel Müll werde in der Hauptreisezeit auf die Autobahnen geschmissen, also in den Sommermonaten.

ASFINAG

Abfall händisch eingesammelt

Aus dem Fenster fliegen laut ASFINAG unter anderem Apfelreste, Zigarettenstummel, Dosen, Flaschen, aber auch Pannendreiecke, Unterwäsche und Werkzeug. Damit landen 250 Tonnen Müll jährlich auf der Autobahn. Der Abfall muss händisch links und rechts der Fahrstreifen aufgesammelt werden. Umgerechnet sind das 110 Lkw Ladungen.

ASFINAG

Sondermüll auf Parkplätzen

1.000 Tonnen Müll sind es insgesamt auf den Autobahnen in Oberösterreich - darunter auch der ordnungsgemäß in Containern entsorgte. Aber eben nicht nur: neben dem Müll, der während der Fahrt einfach aus dem Fenster fliegt, werden auch Park- und Rastplätze an den Autobahnen immer wieder zweckentfremdet, um Sondermüll zu entsorgen: alte Fernseher, Fahrräder, Bauschutt oder sogar ausgediente Autos und Motorräder.

Laut ASFINAG müssen in Oberösterreich zum Auf- und Einsammeln des Mülls 120 Mitarbeiter eingesetzt werden. Die Kosten fürs Sammeln und Entsorgen werden mit 1,5 Millionen Euro jährlich angegeben. Österreichweit sind es neun bis zehn Millionen Euro für 6.000 Tonnen Müll.