Brand in Autohaus-Schauraum in Haid

Am Donnerstag in der Früh hat es in einem Schauraum eines Autohauses in Haid bei Ansfelden gebrannt. Durch den Brand sind mehrere Motorräder beschädigt worden. Ein weiteres Übergreifen der Flammen konnte die Feuerwehr verhindern.

Gegen halb Sieben in der Früh sei laut Polizei der Brand in dem Schauraum entdeckt worden. Er hatte sich von einem dort abgestellten Motorrad ausgebreitet, das zu diesem Zeitpunkt zum Laden angeschlossen war.

FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Durch ein Großaufgebot der örtlichen Feuerwehren konnte das Feuer rasch gelöscht werden, so die Polizei. Der Brand sei auf den Schauraum beschränkt gewesen. Mehrere dort abgestellte Fahrzeuge wurden jedoch schwer beschädigt.

FOTOKERSCHI.AT/KERSCHBAUMMAYR

Die Höhe des entstandenen Sachschadens war am Donnerstagvormittag noch unklar.