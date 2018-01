Neue Gondelbahn für Hochficht

Im Skigebiet Hochficht im Böhmerwald (Bezirk Rohrbach) ist am Mittwoch ist eine neue Gondelbahn in Betrieb gegangen. Kritik an der Nachhaltigkeit dieser Investitionen lässt Peter Schröcksnadel bei der Eröffnung nicht gelten.

Rund 40 Millionen Euro wurden seit dem Jahr 2000 in das Skigebiet im Dreiländereck Oberösterreich-Bayern-Südböhmen investiert. Mehr als zehn Millionen Euro kostete die neue Gondelbahn auf den Reischlberg - drei Millionen davon kamen von Seiten des Landes. Allein seit dem Jahr 2000 hat das Land Oberösterreich damit das Skigebiet Hochficht mit zwei Millionen gefördert - das sind mehr als 500.000 Euro pro Pistenkilometer.

ORF

Schröcksnadel: „Halte Klimadebatte für überzogen“

Bei der Eröffnung auf die Nachhaltigkeit und Klimaerwärmung angesprochen, sagte Schröcksnadel, einer der beiden Eigentümer gegenüber dem ORF OÖ, er halte die ganze Klimadebatte für überzogen, „und außerdem ist es am Alpenrand in den letzten zehn Jahren um zwei Grad kälter geworden, das sagt ja niemand“, so Schröcksnadel.

"... die wollen keinen kaputten Ski ...", so Schröcksnadel

Und die Temperatur sei auch ausschlaggebend für die Skigebiete. „Mit Normalschnee würden wir auch lange schon nicht mehr fahren, weil der Anspruch der Skifahrer so hoch ist – die Beschneiung ist nicht aus Klimagründen notwendig, sondern aus Qualitätsgründen.“