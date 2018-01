Mann auf dem Traunstein abgestürzt - tot

Auf dem Traunstein ist Mittwochnachmittag ein Mann verunglückt – er stürzte rund 80 Meter in den Tod. „Es könnte ein tragischer Unfall gewesen sein“, so Bergretter am Abend gegenüber dem ORF OÖ.

Der Vorfall passierte im Bereich des sogenannten Sanduhrenparadieses. Es gelte noch viele Fragen zu klären, sagte Bernhard Ebner. Der Mann kannte sich offenbar in dem Gebiet gut aus, dennoch ist er dabei rund 80 Meter abgestürzt - die genauen Umstände müssten aber noch ermittelt werden, so Ebner. Auch die Identität des Kletterers müsse noch geklärt werden.

Anderer Bergsteiger sah Sturz

Der Sturz wurde von einem anderen Bergsteiger beobachtet, der auch die Rettungskette in Gang setzte. Beim Eintreffen der Bergrettung Gmunden am Unfallort, konnten die Helfer aber nichts mehr für den Verunglückten tun.