Klausur der Bundes-ÖVP in Bad Ischl

In Bad Ischl (Bezirk Gmunden) hat am Mittwoch die zweitägige Klubklausur der ÖVP begonnen. Thema waren unter anderem die ersten Maßnahmen aus dem Regierungsprogramm wie etwa der „Familienbonus“. Das Treffen ist nicht medienöffentlich.

Der „Familienbonus“ wurde erst Mittwochvormittag im Ministerrat beschlossen und gleich einer der Tagesordnungspunkte des Ischler Treffens. Es ging aber auch um ein Kennenlernen untereinander, so die APA am Mittwoch. Mehr dazu in Erleichterungen für Alleinerziehende (news.ORF.at)

APA/Franz Neumayr

Detail-Informationen für Regierungsmitglieder

Zum Auftakt hielt Bundeskanzler und Parteiobmann Sebastian Kurz ein Eingangsstatement, danach berichtete Kanzleramtsminister Gernot Blümel über das Regierungsprogramm. In drei Arbeitskreisen haben die Mandatare außerdem die Möglichkeit, sich bei den Regierungsmitgliedern im Detail zu informieren.

Für den morgigen zweiten Klausurtag stehen noch Beiträge von Nationalratspräsident Wolfgang Sobotka und Klubchef August Wöginger auf der Tagesordnung.