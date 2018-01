Attacke auf Nachtschwärmer: Täter ausgeforscht

Nach der Attacke dreier Maskierter auf zehn Nachtschwärmer in einer Bahnhofsunterführung in Vöcklamarkt am Samstag, sind weitere mutmaßliche Täter ausgeforscht worden. Einer davon sei zurzeit nicht in Österreich, so die Polizei am Mittwoch.

Das Trio hatte in einer Bahnunterführung unter anderem mit dem Plastikkanister auf die Gruppe eingeschlagen. Vier Personen wurden verletzt, drei von ihnen mussten im Spital behandelt werden. Ein Angreifer, ein 17-Jähriger aus Lenzing (Bezirk Vöcklabruck), konnte von den Attackierten überwältigt und bis zum Eintreffen der Polizei festgehalten werden. Die beiden anderen flüchteten vorerst.

Hinweise auf Komplizen

Aussagen des in der Tatnacht geschnappten Verdächtigen sowie weitere Erhebungen hätten zu den anderen beiden geführt, hieß es bei der Polizei. Ein 20-Jähriger aus Vöcklamarkt wurde am Dienstag mit Unterstützung der Cobra vor der Wohnung einer Bekannten in Frankenmarkt festgenommen. Der dritte Verdächtige wurde identifiziert, hält sich aber laut Polizei derzeit im Ausland auf. Die Hintergründe der Tat sind nach wie vor unklar.

