Oberösterreicher kaufen wieder mehr Benziner

Um acht Prozent mehr Neuwagen sind in OÖ 2017 verkauft worden – und mehr als die Hälfte davon waren Benziner. Experten schließen daraus, dass die Dieseldebatte möglicherweise Auswirkungen auf das Kaufverhalten.

Insgesamt wurden etwas mehr als 59.000 Autos neu zugelassen, wie aus Zahlen der Statistik Austria, die am Mittwoch veröffentlicht wurden, hervorgeht. In Oberösterreich hatte 2017 der Benziner bei den Neuzulassungen die Oberhand. Exakt 29.109 Benzin-Pkws wurden im vergangenen Jahr neu zugelassen.

pixabay

Im Gegensatz dazu waren es nicht ganz 28.000 Dieselfahrzeuge. Zum Vergleich: im Jahr 2016 sah es noch ganz anders aus. Damals lag der Diesel noch mit 7.000 Fahrzeugen vorne.

Aufteilung der 59.010 Neuzulassungen: Benzin: 29.109

Diesel: 27.971

Elektro: 920

Erdgas: 17

Benzin/Erdgas (bivalent): 45

Benzin/Elektro (hybrid): 933

darunter Plug-In: 193

darunter Plug-In: 193 Diesel/Elektro (hybrid): 15

darunter Plug-In: 9

Die meisten Dieselfahrzeuge in Wien

Oberösterreich sticht damit neben Kärnten in der Statistik heraus. In allen anderen Bundesländern wird weiter beim Neuwagenkauf auf den Dieselantrieb gesetzt. Sogar in Wien sind deutlich mehr neue Dieselautos angemeldet worden als Benziner, nämlich 2.000.

Noch ein Wort zum Elektroauto: Nach Niederösterreich wurden in Oberösterreich 2017 die meisten Elektroautos neu angemeldet. 920 waren es in Summe. Ein Plus von 40 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Dennoch bleibt der Anteil der Elektroautos an den Gesamtzulassungen mit 1,6 Prozent noch sehr gering.