Pensionistin von Auto überfahren und getötet

Jede Hilfe zu spät kam für eine 86-Jährige, die am Dienstag in Wels von einem Auto erfasst wurde. Die Fußgängerin wollte gerade die Straße überqueren, als der Wagen sie überfuhr. Sie starb noch an der Unfallstelle.

Notarzt und Rettungsdienst versuchten noch, die 86-Jährige auf der Straße wieder zu beleben - doch ohne Erfolg. Sie erlag noch an der Unfallstelle ihren schweren Verletzungen.

Die Frau wollte die Schmierndorfstraße in Wels-Vogelweide überqueren, als sie das herankommende Auto übersah. Der Lenker erlitt einen schweren Schock. Laut Polizei dürfte der Lenker die 86-Jährige zu spät bemerkt haben. Dadurch konnte er den Zusammenstoß mit der Pensionistin nicht mehr verhindern. Die Schmierndorferstraße war rund zwei Stunden für den Verkehr gesperrt.