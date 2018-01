Linzer Kulturjahr widmet sich der Digitalisierung

Das Kulturjahr 2018 der Stadt Linz steht heuer unter dem Motto „Medienkunst - Neue Medien“. Zahlreiche Veranstaltungen und Projekte, von Programmierworkshops bis Ausstellungen, widmen sich der Digitalisierung.

Im Ars Electronica Center sind am 10. Februar zwölf Referenten bei der erstmals im AEC stattfindenden TEDxLinz zu Gast. Die Vortragenden werden sich dem Thema „The new normal - Die neue Normalität“ aus verschiedenen Perspektiven nähern. Am 9. Mai wird der dritte Teil der Ausstellungsreihe „Kreative Robotik“ eröffnet, und von 6. bis 10. September steuert der Medienkunstschwerpunkt mit dem Ars Electronica Festival seinem Höhepunkt zu.

AEC/Florian Voggeneder

STREAM mit „Talks, Stage, Club“

Das neue Musikfestival STREAM, das das ehemalige Linzfest ablöst, widmet sich ab 31. Mai drei Tage lang dem Thema Digitalisierung in der zeitgenössischen Populärmusik. Auf dem Programm stehen Diskussionen, Konzerte an der Donaupromenade in Urfahr und ein eintägiges Club-Festival in ganz Linz.

NEXTCOMIC Festival und Crossing Europe

Bereits zum zehnten Mal findet heuer das NEXTCOMIC Festival statt. Ab 15. März wird Linz wieder zur Stadt der Graphic Novels, Animationsfilme, Cartoons und Karikaturen. Wer hingegen gesellschaftspolitisches Autorenkino bevorzugt, der wird bei der bereits 15. Auflage des Crossing Europe Festivals ab 25. April fündig werden.

crossing europe

„Hello World“ für Kinder und Jugendliche

Für Jugendliche bietet die Stadt in Kooperation mit der Stadtbibliothek Linz heuer erstmals die Möglichkeit, besonders tief in die Welt der Digitalisierung einzudringen: In 25 Workshops mit dem Titel „Hello World“, die von Medienpädagogen und Mentoren aus der IT-Branche geleitet werden, können Kinder und Jugendliche erfahren, was Soft- und Hardware zum Laufen bringt.

pixabay.com

Auch vor der Musikschule der Stadt Linz macht die Digitalisierung nicht halt: Dort erfahren die Lehrkräfte in einer Konferenz zum Thema „Digitale Medien im Musikschulunterricht“, wie sie ihren Unterricht mittels digitaler Werkzeuge noch attraktiver gestalten können.

Ausbau des VALIE EXPORT Centers

Im vergangenen Jahr eröffneten VALIE EXPORT Center liegt das Hauptaugenmerk heuer auf dem Ausbau des Centers zu einem Vollbetrieb als Forschungszentrums für Medien- und Performancekunst. Bis zum 28. Jänner ist noch die Ausstellung „VALIE EXPORT. Das Archiv als Ort künstlerischer Forschung“ im Lentos Kunstmuseum Linz zu sehen.

fotokerschi.at

Museen widmen sich dem Gedenkjahr 2018

Das Gedenkjahr 2018 bildet den zweiten kulturellen Jahresschwerpunkt für die Linzer Museen, Lentos und Nordico. So steht im Lentos die Schau „1918 - Klimt - Moser - Schiele“ auf dem Programm, ebenso eine Ausstellung, die sich dem Jahr 1938 widmet. Eine große Herbstausstellung „Wer war 1968“, die im Lentos und Nordico im Kooperation mit der OÖ. Landesgalerie präsentiert wird, lässt das Klima und die Geschichte dieser Ära nochmals lebendig werden.

Links: