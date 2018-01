So wenig Pleiten wie seit 20 Jahren nicht

Nie zuvor in den letzten 20 Jahren hat es so wenige Insolvenzen wie im Vorjahr gegeben: 3.025 Verfahren wurden eröffnet. Der Wermutstropfen dabei: Vier der fünf größten Firmenpleiten in Österreich hatte Oberösterreich zu verkraften.

3.025 Insolvenzverfahren wurden im Vorjahr in ganz Österreich eröffnet. Gut 16.000 Dienstnehmer waren davon betroffen. Das ist ein deutlicher Rückgang von 15 Prozent, vergleicht man das Ganze mit dem Jahr 2016. Noch deutlicher sind die Verbindlichkeiten dieser Unternehmen zurückgegangen, nämlich um 35 Prozent.

Anstieg in Oberösterreich und Niederösterreich

Kurzum: Es gab weniger Konkurse von denen auch weniger Mitarbeiter betroffen waren, und auch die Schulden dieser Unternehmen waren deutlich niedriger. Das sind die gesamtösterreichischen Zahlen. Im Detail sieht es etwas anders aus: Neben Niederösterreich ist Oberösterreich das einzige Bundesland, in dem die Unternehmensinsolvenzen gestiegen anstatt zurückgegangen sind. 614 Insolvenzen waren in Oberösterreich, rund ein Drittel davon konnte mangels vorhandener Masse gar nicht eröffnet werden.

Gastronomie mit den meisten Insolvenzen

Vier der fünf größten Pleiten gab es in Oberösterreich, zuletzt die Gruppe des Reifenhändlers Bruckmüller, das Textilunternehmen Wozabal, die Imperialgruppe und die FS Agrartechnik, früher bekannt als Biso Schrattenecker. Nach Branchen betrachtet gab es die meisten Konkurse in der Gastronomie.

KSV rechnet mit mehr Insolvenzen im nächsten Jahr

Unter den Top 3, was die Zahl der Konkurse wie auch die Höhe der Schulden anlangt, war auch im Vorjahr die Baubranche. Hier einer der Hauptgründe: Großaufträge, die viel zu knapp kalkuliert werden, lange dauern und immer wieder hohe Geldsummen bewegen. Das kann rasch ins Auge gehen, so der Kreditschutzverband von 1870.

Fürs nächste Jahr rechnet der KSV übrigens wieder mit mehr Insolvenzen, weil die Konjunktur immer mehr anspringt. Kling komisch, ist aber so: Denn mit der Konjunktur wird wieder mehr investiert. Mehr Investitionen werden die Euro-Zinsen steigen lassen. Und sobald das geschieht, warnt der KSV, werden auch die Insolvenzen wieder zunehmen. Ab der zweiten Jahreshälfte könnte es soweit sein, sagen die Experten.

