14-Jähriger beim Shisha-Rauchen schwer verletzt

Ein 14-jähriger Jugendlicher aus Braunau am Inn ist in Mattighofen nach dem Konsum einer Shisha ohnmächtig zusammengebrochen und zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu. Auch für den Barbetreiber hat der Vorfall Folgen.

Abgespielt hat sich das Ganze bereits am Donnerstagabend in einer Shisha-Bar, wie die Polizei am Sonntag bekanntgab. Der 14-Jährige war gemeinsam mit einem Freund die Shisha-Bar gekommen. Die bestellte Wasserpfeife mit der Geschmacksrichtung Wassermelone hatte für den 14-Jährigen dann allerdings schwerwiegende Folgen.

Fiel auf das Gesicht

Zunächst wurde ihm übel, er musste sich übergeben, auf dem Weg zur Toilette verlor er schließlich kurz das Bewusstsein und stürzte. Dabei er zog sich der Jugendliche schwere Gesichtsverletzungen zu. Der Jugendliche wurde ins Krankenhaus Braunau gebracht.

Eine kurze Ohnmacht beim Shisha-Rauchen ist für Mediziner nicht außergewöhnlich, da eine Wasserpfeife entgegen landläufiger Meinung, so stark wie 100 Zigaretten sei.

Anzeigen für Gäste und Lokalbetreiber

Auf den Lokalbetreiber in Mattighofen kommen nun laut Polizei einige Anzeigen zu. Der 14-jährige Bursch sei nämlich weder nach seinem Alter noch nach einem Ausweis gefragt worden, als er in die Bar kam. Außerdem ergaben Ermittlungen, dass zwei weitere Jugendliche Alkohol tranken. Auch sie wurden bei der Bezirkshauptmannschaft angezeigt.