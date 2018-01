Zehn Verletzte bei Busunfall

Zehn Personen sind am Samstagabend bei einem Verkehrsunfall im Innviertel laut Polizei verletzt worden. Der Lenker eines Kleinbusses hatte beim Linksabbiegen den Gegenverkehr übersehen und war mit einem Bustaxi zusammengestoßen.

Der 19-jährige Lenker des Kleinbusses aus Sattledt (Bezirk Wels-Land), in dem laut Polizei neun Personen saßen, wollte bei einer Kreuzung der Rieder Straße in Tumeltsham (Bezirk Ried im Innkreis) links abbiegen. Dabei habe er das entgegenkommende Bustaxi eines 54-jährigen Mannes aus Tragwein (Bezirk Freistadt) übersehen, so der 19-Jährige gegenüber der Polizei.

laumat.at/Matthias Lauber

22-jährige Beifahrerin eingeklemmt

Beide Lenker, und acht weitere Personen wurden meist leicht verletzt. Eine 22-jährige Frau, die als Beifahrerin in dem Kleinbus mitfuhr, wurde bei dem Unfall eingeklemmt und musste von der Feuerwehr aus einem der Wracks geschnitten werden, so Johannes Hellwagner von der Feuerwehr Eschlried.

laumat.at/Matthias Lauber

Insgesamt 40 Helfer von Rotem Kreuz und fünf Feuerwehren - Eschlried, Tumeltsham, Enprechting, Hohenzell und Ried im Innkreis - waren im Einsatz. Die Straße war gut eineinhalb Stunden lang erschwert passierbar. Zur genauen Unfallursache liegt noch nichts vor. Die Fahrzeuge haben laut Polizei nur noch Schrottwert.