Drei Maskierte griffen zehn Nachtschwärmer an

Eine Gruppe von zehn Nachtschwärmern ist in einer Bahnhofsunterführung in Vöcklamarkt von drei Maskierten angegriffen worden. Drei mussten ins Spital, ein Tatverdächtiger wurde festgenommen, so die Polizei am Samstag.

Noch ist völlig unklar, warum es zu dem Angriff gekommen ist. Die Nachtschwärmer aus Fornach waren gegen 1.30 Uhr am Samstag in der Unterführung am Bahnhof Vöcklamarkt (Bezirk Vöcklabruck) unterwegs. Die Gruppe war nach einem feucht-fröhlichen Abend mit dem Zug aus Salzburg angekommen und wollte die Nacht in einem Lokal in der Nähe des Bahnhofes ausklingen lassen, so das Polizeiprotokoll.

Mit Plastikkanister auf Leute eingeschlagen

Ohne Vorwarnung sollen plötzlich drei dunkel gekleidete und mit Sturmhauben vermummte Personen auf die Gruppe losgegangen sein, so die Schilderung der Opfer. Einer der Vermummten soll mit einem Plastikkanister auf die Gruppe eingeschlagen haben.

Den Angegriffenen gelang es, einen der Täter, einen 17-jährigen aus Lenzing (Bezirk Vöcklabruck), zu überwältigen, woraufhin die zwei anderen die Flucht ergriffen.

Weitere Befragungen zur Aufklärung

Obwohl der Jugendliche direkt der Polizei übergeben wurde, leugnete er die Vorwürfe und gab auch keine weiteren Informationen über seine Komplizen preis, so die Polizei. Vier der zehn Nachtschwärmer wurden bei dem Angriff verletzt, drei von ihnen mussten ins Krankenhaus gebracht werden. In den nächsten Tagen sollen sie von der Polizei befragt werden, um die Hintergründe der Bahnhof-Schlägerei aufzuklären.