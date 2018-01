Betreuer von Flüchtlingen schwer verletzt

In Linz haben zwei Flüchtlinge einen Betreuer schwer verletzt. Sie lauerten dem Mann vor seiner Wohnung auf und attackierten ihn laut Polizei aus noch unbekannter Ursache. Der Mann erlitt einen Kieferbruch.

Passiert ist der Vorfall bereits am 30. Dezember wie die Polizei am Samstag gegenüber dem ORF Oberösterreich bestätigte. Der Flüchtlingsbetreuer wurde kurz nach Mitternacht in der Lustenauer Straße attackiert. Zwei vorerst Unbekannte hatten dem Mann vor seiner Wohnung aufgelauert und ihn dann spitalsreif geprügelt, berichtete auch die Kronenzeitung (Samstagausgabe).

Mit Auto geflüchtet

Mit Faustschlägen brachen sie dem Mann den Kiefer, sprangen in ein Auto und fuhren auf und davon. Dem verletzten Flüchtlingsbetreuer gelang es aber noch, mit seinem Handy ein Foto des Fahrzeugs zu machen. Auf diesem Bild konnte die Polizei das Kennzeichen identifizieren und kam so den beiden Schlägern auf die Spur.

Es handle sich um zwei armenische Asylwerber, hieß es. Deren Motiv sei noch völlig unklar. Die beiden Männer sollen so wie ihr Opfer in den nächsten Tagen einvernommen werden.