Dortmund holt Betreuer aus Oberösterreich

Neu im Betreuerteam des deutschen Fußball-Spitzenklubs Borussia Dortmund ist Werner Zöchling aus Steyr. Der Soziologe und Mental-Coach ist dem Ruf von Trainer Peter Stöger gefolgt. Er soll die Gruppenbildung im Team stoppen.

Der 67-jährige Oberösterreicher soll sich während der sechs Tage im Trainingslager in Marbella ein Bild der Dortmunder Mannschaft machen. Als Teamentwickler hat Werner Zöchling den österreichischen Trainer Peter Stöger bereits bei der Wiener Austria und beim 1. FC Köln unterstützt, jetzt soll er auch beim deutschen Spitzenklub in Einzel- und Gruppengesprächen persönliche und Mannschaftsziele herausarbeiten.

Jahrelange Freundschaft mit Stöger

Zöchling und Stöger haben sich vor sechs Jahren auf einer Autobahnraststätte kennengelernt, als Stöger Unterstützung bei der Wiener Austria gesucht hat. Die Chemie stimmte von Anfang an, seither unterstützt der Steyrer den Cheftrainer bei der Arbeit und ist auch für Stöger selbst ein geschätzter Ratgeber.

Mann im Hintergrund

Die ersten Trainingseinheiten der Dortmunder im südspanischen Ferienort Marbella verfolgte Zöchling mit Sonnenbrille als Beobachter aus der Distanz. Er sehe sich in der Rolle eines Moderators, sagte er im vergangenen Sommer dem „Kölner Stadtanzeiger“. Er sei kein Messias oder gar Psychiater. Die Zusammenarbeit mit dem Oberösterreicher soll auch in Dortmund auf freiwilliger Basis ablaufen.

„Auch für mich eine größere Fußballwelt“

Offizielle Interviews will Werner Zöchling erst nach seiner Rückkehr nach Oberösterreich geben. „Ich will und muss mir jetzt einmal ein Bild der Mannschaft machen, es wäre jetzt unprofessionell, irgendetwas offiziell zu sagen, nur eines, es ist auch für mich eine neue, noch größere Fußballwelt beim BVB. Über 100 Journalisten und zahlreiche Kamerateams sind hier in Marbella, jeder Schritt wird beobachtet“, so Zöchling im Telefonat mit dem ORF Oberösterreich.

Geschätzter Ratgeber auch beim LASK

Auch beim OÖ Fußballverband und beim LASK wird Werner Zöchling in seiner Funktion geschätzt. Die Zusammenarbeit mit Trainer Oliver Glasner, der große Stücke auf Zöchling hält, beziehungsweise dem LASK umfasst wie bei Dortmund die Bereiche Persönlichkeits- und Teamentwicklung.

Dennis Bankowsky; ooe.ORF.at