Richtige Entsorgung von Feuerwerksresten

Wohin mit Knallern und Raketen, darunter auch Blindgängern, die nach Silvester jetzt noch vielerorts herumliegen? Das fragen sich derzeit viele. Und es ist eine Frage, die selbst für Experten gar nicht so einfach zu beantworten ist.

Hinter vorgehaltener Hand heißt es: Die Zuständigkeiten seien ein wenig undurchsichtig. Die Bürger würden mancherorts im Kreis geschickt: von der Bezirkshauptmannschaft zur Polizei und umgekehrt, hin und wieder auch zur Feuerwehr.

„Entsorgung über Restmüll nicht zulässig“

Fakt ist: Altstoffsammelzentren dürfen ausnahmslos keine pyrotechnischen Abfälle und keine intakten Feuerwerkskörper annehmen. Denn Feuerwerkskörper seien per Gesetz kein Abfall, heißt es. Erich Ehrentraut, der Leiter des Geschäftsbereiches Abfall der LINZ AG, dazu: „Sprengmittel und pyrotechnische Erzeugnisse dürfen wir gemäß dem Abfallwirtschaftsgesetz nicht im Altstoffsammelzentrum übernehmen. Genauso wie pyrotechnische Versager, also Blindgänger. Eine Entsorgung über den Restmüll ist ebenfalls nicht zulässig.“

„Verkäufer muss sie zurücknehmen“

Stellt sich also die Frage - wohin damit, wenn ich meine Knaller und Feuerwerksreste entsorgen will? Landesabfallverband-Vorstand Christian Ehrengruber: „Der erste Weg wäre, dass man es dort zurückgibt, wo man es auch gekauft hat, also beim Pyrotechnikverschleißer. Der nimmt es auch zurück, in der Regel ist er dazu auch verpflichtet.“ Bei mobilen Händlern könnte das aber schwierig werden. In diesem Fall könnte man es auch bei „irgendeinem“ Pyrotechnikverschleißer versuchen, der aber nicht verpflichtet ist, die Feuerwerkskörper zurück zu nehmen.

„Polizei ist kein Entsorgungsbetrieb“

Die rechtliche Grundlage bildet das Pyrotechnikgesetz. Für den Vollzug ist die Bezirksverwaltungsbehörde zuständig, also Bezirkshauptmannschaft, Magistrat oder die Landespolizeidirektion, wenn sie in der Gemeinde Sicherheitsbehörde erster Instanz ist. Der Sprengstoffsachkundige Polizist Karl Rittmannsberger sagt: „Die Polizei ist kein Entsorgungsbetrieb. Bei pyrotechnischen Gegenständen, die herrenlos sind oder wenn Gefahr in Verzug besteht, dann ist die Polizei auf alle Fälle zuständig und übernimmt diese Dinge auch.“

Komplett ausgebrannte Karton- und Feuerwerksreste können laut Innenministerium nach einer vollständigen Auskühlung über den Hausmüll entsorgt werden.