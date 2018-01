Autodiebe im Bezirk Linz-Land entwischt

Autodiebe hat die Polizei im Raum Kirchberg-Thening im Bezirk Linz-Land mit Streifen und einem Polizeihubschrauber verfolgt. Dennoch konnten die beiden Männer entwischen. Das gestohlene Fahrzeug ließen sie in Hörsching zurück.

Am Donnerstagnachmittag schlugen die beiden jungen Autodiebe bei einem Reiterhof in Kirchberg-Thening zu. Sie stahlen dort einen unversperrt abgestellten Wagen, bei dem auch noch die Schlüssel steckten. Mit dem Auto fuhren sie Richtung Hörsching davon. Allerdings viel zu schnell, denn nur kurz später versuchte eine Polizeistreife den Wagen per Handzeichen zum Anhalten zu bewegen. Den Polizisten war das Auto bei Tempokontrollen aufgefallen.

Diebe flüchteten vor Polizei

Anstatt anzuhalten, stiegen die beiden Autodiebe aber aufs Gas und fuhren davon. Zu diesem Zeitpunkt wusste die Polizei noch nichts von dem Diebstahl, denn der war noch gar nicht angezeigt worden.

Passantin entdeckte gestohlenes Fahrzeug

Die Polizisten verloren das Fahrzeug der beiden Autodiebe aus den Augen. Eine Passantin entdeckte das Auto aber in Hörsching, da hatten es die beiden Täter einfach abgestellt und waren in einen angrenzenden Wald geflüchtet. Eine Fahndung im Wald und umliegenden Schottergruben, an der mehrere Streifen und der Polizeihubschrauber beteiligt waren, brachte keinen Erfolg. Die beiden Autodiebe sind verschwunden. Jetzt untersucht die Polizei das gestohlene Fahrzeug auf mögliche Spuren zu den beiden Männern.