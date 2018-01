Flüchtling in Sattelschlepper entdeckt

In Suben im Bezirk Schärding ist ein 18-jähriger Flüchtling aus Afghanistan in einem bulgarischen Sattelschlepper entdeckt worden. Der Bursch hatte sich durch Klopfzeichen bemerkbar gemacht. Jetzt sitzt er in Wels fest.

Eigentlich wollte der 18-jährige Afghane nach Deutschland. Der Lkw-Fahrer dürfte nichts von dem blinden Passagier gewusst haben. Jetzt sitzt der junge Mann vorläufig im Polizei-Anhaltezentrum Wels fest. Die Polizisten fanden bei dem Mann einen rumänischen Asylausweis, der bis heute gültig ist. Der 18-jährige war in dem bulgarischen Sattelschlepper von Rumänien nach Oberösterreich mitgefahren.

Von Schlepper in Fahrzeug geschmuggelt

In Suben war dann am Zollamtsplatz Endstation. Durch Klopfzeichen machte der Flüchtling auf sich aufmerksam. Laut Polizei hatte ihn ein unbekannter Schlepper in Rumänien in das Fahrzeug geschmuggelt als der 36-jährige Lenker eine Pause machte. Der 18-Jährige Afghane hat einen Antrag auf internationalen Schutz gestellt.