Neuer Obmann für Pyhrn-Priel-Tourismus

Der Tourismusverband Pyhrn-Priel stellt sich neu auf. Nach internen Streitereien wurde am Donnerstag der Vorstand neu gewählt. Nach Drängen aus Politik und Wirtschaft muss auch der bisherige Obmann, Herbert Gösweiner, gehen.

Beim Tourismusverband übernimmt nun einer das Ruder, der die Pyhrn-Priel-Region wie seine Westentasche kennt. Der Bürgermeister von Windischgarsten Norbert Vögerl soll als neuer Obmann des Tourismusverbandes die Wogen glätten: „Es war spürbar, dass in der Vergangenheit doch sehr viele Emotionen mitgespielt haben. Es ist zum Teil schon eine sehr harte Gesprächsmethodik an den Tag gelegt worden, wo dann in der Region die Überzeugung kam, dass ein neuer Boden gelegt werden sollte“, so Vögerl.

Ermittlungsverfahren noch nicht abgeschlossen

Auslöser der Turbulenzen war der bisherige Tourismus-Chef Herbert Gösweiner. Er soll den Geschäftsführer für eine Tochterfirma des Tourismusverbandes bestellt haben, dem nun Veruntreuung vorgeworfen wird. Das Ermittlungsverfahren ist noch nicht abgeschlossen. Erst nach Druck aus Politik und Wirtschaft räumte Gösweiner am Donnerstag seinen Platz.

67 Mio. Euro werden investiert

Mit Bürgermeister Vögerl an der Spitze soll jetzt der Neustart gelingen. Denn es stehen große Baustellen an. In den kommenden Jahren wird die Pyhrn-Priel-Region ausgebaut. 67 Millionen Euro werden investiert. Dafür brauche es aber auch einen Tourismus-Vorstand, der gemeinsam an einem Strang zieht. Bürgermeister Vögerl: „Ich sehe mich natürlich auch als Brückenbauer und hoffe, dass wir diese positive Gesprächskultur in der Region und in vielen touristischen Zielen umsetzen können.“ Bürgermeister Vögerl hat dafür nun ein Jahr Zeit, bis mit dem neuen Tourismusgesetz ohnehin wieder Neuwahlen anstehen.

