Schwerer Forstunfall im Innviertel

Kopfverletzungen erlitt ein 41-jähriger Mann bei Forstarbeiten im Innviertel. Der Mann hat einer Frontladerschaufel stehend einen Baum umgeschnitten und wurde von diesem getroffen.

Gemeinsam mit seinem Vater hatte der 41-Jährige in einem Wald in seiner Heimatgemeinde Kirchberg bei Mattighofen gearbeitet. Er wollte einen Baum in einer Höhe von zirka vier Metern umschneiden. Um dort hinzukommen, stellte er sich in die Frontladerschaufel des Traktors und ließ sich von seinem Vater in die gewünschte Höhe heben. Beim Umschneiden des Baumes mit der Motorsäge passierte dann das Unglück.

Baum schnellte zurück

Der Baum fiel nicht wie geplant nach unten, sondern schnellte zurück in Richtung des 41-Jährigen. Dabei traf er diesen am Kopf. Der Innviertler verlor für mehrere Minuten das Bewusstsein, dann war er wieder ansprechbar. Mit einem Rettungshubschrauber wurde der am Kopf verletzte Mann schließlich ins Salzburger Unfallkrankenhaus geflogen.