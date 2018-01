Energie AG expandiert in Tschechien

Die Energie AG hat in Tschechien ein weiteres Unternehmen übernommen und versorgt nun in Böhmen ein Gebiet, das flächenmäßig so groß wie Oberösterreich ist. Dabei geht es jedoch nicht um Strom, sondern um Wasser.

Die Sparte Wasser der Energie AG ist bereits seit längerem in Tschechien im Wasserversorgungs- und Abwasserentsorgungs- geschäft tätig. Mit dem jetzigen Kauf des Westböhmischen Unternehmens VODOSPOL sei der Standort in Tschechien gestärkt worden, heißt es von der Energie AG. Das Versorgungsgebiet habe sich um elf weitere Städte und Gemeinden erweitert.

Stillschweigen über Kaufpreis

In Summe werden nunmehr über 900.000 Tschechen von der Energie mit Trinkwasser, aus ihrer Heimat, versorgt. Über den Kaufpreis sei laut Energie AG Stillschweigen vereinbart worden.

Synergie-Effekte erwartet

Das von der Energie AG übernommene Unternehmen VODOSPOL hat seinen Sitz in Klatovy (Klattau) rund 40 Kilometer südlich von Pilsen. Das Versorgungsgebiet grenzt direkt an jenes der südböhmischen Energie AG Tochter Cevak an, wodurch man sich erhebliche Synergien erwartet.

