Lkw blieb in Unterführung stecken

Weil ein Lkw-Fahrer offenbar die Höhe einer Unterführung in Attnang-Puchheim falsch eingeschätzt hat, ist er Mittwochabend mit seinem Transporter darin steckengeblieben. Die Feuerwehr musste den Laster bergen.

Der Kleinlaster war am Mittwochabend in Attnang-Puchheim in der Bahnhofsstraße in einer Unterführung stecken geblieben. Das Fahrzeug war offenbar höher als der Fahrer angenommen hatte. Der Lenker blieb bei dem Unfall unverletzt. Sein Fahrzeug verkeilte sich aber derart in der Unterführung, dass es nur mehr von der Feuerwehr befreit werden konnte.

FF Feuerwehr Attnang

Mit einem Trennschleifer musste der Aufbau des Klein-Lkw abgeschnitten werden, um ihn wieder aus der Unterführung heraus zu bekommen.