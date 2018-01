Unbelehrbarer Alkolenker erneut erwischt

Als unbelehrbar bezeichnet die Polizei einen Autofahrer, der in Braunau wieder einmal aus dem Verkehr gezogen wurde. Der 57-jährige war alkoholisiert und ohne Führerschein unterwegs. Er wurde innerhalb eines Jahres bereits 26 Mal angezeigt.

Bei einer Verkehrskontrolle wurde die Braunauer Polizei aufmerksam, dass sich auf der Weilharter Landesstraße in der Ortschaft Oberrothenbuch ein bereits bekanntes Fahrzeug näherte. Am Steuer saß ein Mann, der wegen einer Reihe von Verkehrsdelikten sozusagen Stammkunde bei der Polizei war. Insgesamt 26 Anzeigen haben sich bei dem Braunauer in den letzten zwölf Monaten angesammelt.

Bereits einmal mit 2,7 Promille erwischt

Zehnmal ist der Mann ohne Führerschein am Steuer erwischt worden, in sieben Fällen hatte er auch mehr Alkohol im Blut als gesetzlich erlaubt gewesen wäre. In einem Fall wurde sogar ein Alkoholwert von 2,7 Promille gemessen. Dazu kommen noch neun weitere Delikte, die ebenfalls Anzeigen nach sich zogen. Wenig überraschend konnte der 57-Jährige auch bei der aktuellen Kontrolle keinen Führerschein vorweisen. Auch der Alkoholtest fiel laut Polizei wieder positiv aus und ergab einen Wert von 0,62 Promille.