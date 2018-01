Sternsingen für guten Zweck

In diesen Tagen ziehen wieder in ganz Oberösterreich Kinder als Sternsinger verkleidet von Haus zu Haus. Mit ihren Liedern und Sprüchen sammeln sie Geld für Hilfsprojekte in aller Welt, heuer besonders für Nicaragua.

Das Land in Mittelamerika ist heuer das Schwerpunktland der Dreikönigsaktion. Das Hilfswerk der katholischen Jungschar unterstützt in Nicaragua von Armut betroffene Kinder und Jugendliche. Für sie ziehen die Sternsinger von Tür zu Tür und bitten um spenden, so etwa auch in der Ortschaft Schönering. Mit dabei ist auch die elfjährige Klara Zuljevic: „Ich möchte Kindern helfen, die auf der Straße leben, oder die etwas zu trinken brauchen, oder in eine Schule gehen wollen.“

Schwerpunktland Nicaragua

Laut dem Kinderhilfswerk UNICEF leiden viele Kinder in Nicaragua unter Gewalt und Hunger. Tausende sind sich selbst überlassen, weil ihre Eltern Tag und Nacht für Hungerlöhne schuften müssen oder im Ausland sind, um Geld zu verdienen. Die Wirtschaft Nicaraguas wächst zwar seit Jahren, aber die Hauptnutznießer sind Unternehmer und die Oberschicht. Die Leidtragenden sind einmal mehr die Schwächsten, die Kinder.

Singen für Gerechtigkeit auf der Welt

Für diese verwundbaren Kinder ziehen die Sternsinger von Haus zu Haus. Erklärtes Ziel ist es, den Mädchen und Buben Hoffnung und ein Stück Kindheit zu schenken. Die Partnerorganisationen der Dreikönigsaktion FUNARTE fängt sie auf, bietet ihnen in der Stadt Estelí einen Zufluchtsort, eine Insel des Friedens, wo sie ohne Angst spielen und Neues lernen können. Die elfjährige Sophie Peherstorfer meint über ihre Motivation beim Sternsingen mitzumachen: „Ich will, dass es auf der ganzen Welt Gleichgerechtigkeit gibt. Und nicht, dass es uns besonders gut geht und den armen Kindern in Nicaragua nicht so gut."

Siebzig Kinder seien in der Ortschaft Schönering als Sternsinger unterwegs, erzählt Anita Goldberger, deren Kinder auch für den guten Zweck singen: „Das Sternsingen wirkt ansteckend. Die Kinder gehen mit großer Freude. Das hat auf jeden Fall Vorbildwirkung!“

Sternsingen gehört für viele einfach dazu

Seit Weihnachten sind 16.000 Sternsinger in Oberösterreich unterwegs. Über 200 Euro „ersingt“ jedes Sternsingerkind im Schnitt. Im Vorjahr sind in der Diözese Linz fast 3,4 Millionen Euro zusammengekommen, österreichweit über 17 Millionen. Die Tradition ist aus der Weihnachtszeit für viele nicht mehr wegzudenken.

Eine der hunderten Erwachsenen, die die Sternsinger auf ihren Touren durch die Ortschaften begleiten ist Sylvia Lugmayr. Sie meint: „Mein Mann ist gegangen, ich bin gegangen, meine Kinder sind gegangen, die sind inzwischen groß. Und ich begleite jetzt gerne unsere Jungschar-Kinder. Das Sternsingen ist natürlich eine gute Gelegenheit, den Kindern auch ein soziales Bewusstsein beizubringen.“

Rund 500 Hilfsprojekte werden unterstützt

Mit den Spenden werden wie jedes Jahr über 500 Hilfsprojekte in Afrika, Asien und Lateinamerika unterstützt. Mehr als eine Million Menschen profitieren direkt davon. Das Engagment der Sternsinger findet weltweite Anerkennung. Für Papst Franziskus sind sie „Anwälte der Armen und Notleidenden“.

