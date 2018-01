Starke Export-Zuwächse in Oberösterreich

Laut Statistik Austria legte der Wert an exportierten Waren in Oberösterreich allein im ersten Halbjahr 2017 um 1,25 Milliarden Euro zu. Das ist nach Wien der stärkste Anstieg. Mehr als ein Viertel von Österreichs Exporten kommt aus Oberösterreich.

In der ersten Jahreshälfte 2017 ist der Export in allen neun Bundesländern angestiegen, am stärksten in Wien und Oberösterreich. In Wien legten die Ausfuhren um 1,59 Mrd. Euro zu, in Oberösterreich um 1,25 Mrd. Euro, wie vorläufige Daten der Statistik Austria zeigen. Für alle Bundesländer ist Deutschland der wichtigste Handelspartner.

Mehr als ein Viertel der Exporte kommen aus OÖ

Die Ausfuhr von Waren aus Österreich belief sich im ersten Halbjahr 2017 auf insgesamt 70,97 Mrd. Euro. Mehr als ein Viertel davon entfiel auf Oberösterreich. Niederösterreich war mit 10,94 Mrd. Euro bzw. 15,4 Prozent das Bundesland mit den zweithöchsten Ausfuhrwerten, gefolgt von der Steiermark (10,41 Mrd. Euro bzw. 14,7 Prozent). Gemessen an der Handelsintensität (Summe aus Einfuhren und Ausfuhren) waren Oberösterreich, Wien und Niederösterreich die Bundesländer mit den höchsten Außenhandelswerten.

Henry Steinbock

OÖ bei Einfuhren Zweiter

Die gesamtösterreichischen Einfuhren von Waren lagen in der Berichtsperiode bei 73,19 Mrd. Euro. Mit einem Wert von 18,48 Mrd. Euro hatte Wien den einfuhrseitig höchsten Anteil (25,2 Prozent), gefolgt von Oberösterreich (14,05 Mrd. Euro bzw. 19,2 Prozent) und Niederösterreich (12,40 Mrd. Euro bzw. 16,9 Prozent).

Oberösterreich verbuchte größten Überschuss

Wie in der Vorjahresperiode wiesen auch im ersten Halbjahr 2017 fünf Bundesländer einen Handelsbilanzüberschuss aus, das heißt, es wurden mehr Waren von diesen Bundesländern aus- als eingeführt. Den höchsten Überschuss verbuchte Oberösterreich mit 4,29 Mrd. Euro, gefolgt von der Steiermark mit 2,40 Mrd. Euro und Vorarlberg mit 1,47 Mrd. Euro. Das deutlichste Defizit verzeichnete mit 8,16 Mrd. Euro hingegen Wien.