Sturmtief „Burglind“ zu Mittag erwartet

In Deutschland hat das Sturmtief „Burglind“ zum Teil bereits massive Schäden angerichtet. In Oberösterreich soll es gegen Mittag eintreffen. Laut Meteorologen werden Windspitzen um die 100 km/h erwartet.

In Teilen Deutschlands ist der Sturm „Burglind“ bereits durchgefegt und hat da und dort massive Schäden hinterlassen. Viele Bäume stürzten auf Autobahnen und Bahngleise, in der Stadt Essen stehen Straßen unter Wasser. Laut Christian Ortner von der Zentralanstalt für Meteorologie und Geodynamik wird der Sturm samt Gewittern und heftigen Regenschauern auch über Oberösterreich hinwegfegen: „Das auffallende ist sicher der starke Sturm mit 80 bis 100 km/h, vielleicht im Flachland sogar mit etwas mehr.“

Höhepunkt am frühen Nachmittag erwartet

Der Höhepunkt des Sturms sei am frühen Nachmittag mit einem Kaltfrontdurchgang zu erwarten, Aufenthalte im Freien sollten dann vermieden werden. Schäden seien jetzt im Vorfeld schwer abzuschätzen, so der Meteorologe. Aber da und dort seien sicher Bäume gefährdet oder Plakatwände und Baugerüste könnten vom Sturm erfasst werden. Der Experte rät daher zur Vorsicht.

Schigebiete reagieren auf Sturm

Auch in den Schigebieten wird derzeit auf die Wetterkarten geblickt, auf dem Kasberg in Grünau wurde die Gondelbahn und ein Sessellift oberhalb von 1.600 Metern gesperrt, in Hinterstoder auf der Höss wurde der Liftbetrieb oberhalb von 2.000 Metern eingestellt.

