Mit Auto mitten in Nachtclub gefahren

Am Morgen des Neujahrstages ist ein Schörflinger, der zu tief ins Glas geschaut hatte, mit seinem Auto mitten in einen Tanz- und Nachtclub in Regau gefahren. Offenbar aus Rache, denn er war vorher aus dem Lokal geworfen worden.

Der betrunkene Nachtschwärmer wurde zu sehr später Stunde in der Silvesternacht nach einem Streit mit anderen Gästen von Sicherheitsmitarbeitern des Lokals verwiesen. Gegen 8.00 Uhr setzte er sich hinter das Steuer seines Autos, fuhr los, rammte und durchbrach die Tür des Notausgangs und fuhr bis in das Innere des Tanz-und Nachtclubs. Dann legte er den Retourgang ein und fuhr so schnell wie möglich wieder davon.

Keine Verletzten

Etwa 30 Nachtschwärmer waren zu diesem Zeitpunkt noch im Lokal, alle kamen mit dem Schrecken davon. Es wurde sofort die Polizei alarmiert. Zumindest einer der Lokalgäste konnte sich das Kennzeichen des Autos merken, eine erste Fahndung blieb allerdings ohne Erfolg.

Selbst der Polizei gestellt

Kurz vor 10.00 Uhr stellte sich der Schörflinger aber selbst der Polizei. Er legte sofort ein Geständnis ab, sprach von einem psychischen Ausnahmezustand und führte auch private Gründe an.

Ein Alkoholtest ergab – Stunden nach dem Vorfall - 1,2 Promille. Dem 23-Jährigen wurde an Ort und Stelle der Führerschein abgenommen.