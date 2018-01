Jugendliche zündeten Feuerwerk in Keller

Der Jahresübergang hat auch wieder viel Arbeit für die Einsatzkräfte, vor allem die Feuerwehren gebracht. Insgesamt 20 Feuerwehren mussten in der Nacht ausrücken um brennende Häuser, Hecken und Container zu löschen.

Noch vor Mitternacht zündeten eine Gruppe Jugendlicher eine Feuerwerksrakete im Keller eines Hauses in Ansfelden. Durch die Funken begann Plastikmüll zu brennen. Die Jugendlichen versuchten zwar noch, die Flammen mit einem Feuerlöscher zu ersticken, scheiterten aber. 50 Feuerwehrleute mussten ausrücken, um den Brand zu löschen.

In Pasching ist der Zubau eines Hauses niedergebrannt. Die Bewohner konnten sich noch vor dem Eintreffen der Feuerwehr rechtzeitig aus dem stark verrauchten Haus in Sicherheit bringen. Drei Atemschutztrupps der Feuerwehren Pasching, Hart und Hörsching waren im Einsatz, um den Brand unter Kontrolle zu bekommen. Der Zubau brannte nieder und die Fassade des Hauses wurde beschädigt. Wieso Feuer ausgebrochen war, ist noch ungeklärt.

Auch in Schärding und Raab mussten die Einsatzkräfte der Feuerwehr zu Bränden ausrücken. In den Wohnhäusern waren die Flammen aber rasch gelöscht. In Ansfelden löste eine Feuerwerksrakete einen Kellerbrand aus. Vier Feuerwehren rückten an und hatten das Feuer ebenfalls schnell unter Kontrolle.

In Linz spricht die Feuerwehr von einer eher ruhigen Silvesternacht, trotz allem mussten einige brennende Müllcontainer gelöscht werden.

Brennende Hecken durch Feuerwerk

In Steyr wurden Container durch verirrte Knallkörper oder aus Übermut in Brand gesetzt. Außerdem hielten gleich drei brennende Hecken die Feuerwehr auf Trab. In Riedau (Bezirk Schärding) und Gmunden (Bezirk Gmunden) wurden die Brände durch Feuerwerksraketen entzündet. In Laakirchen (Bezirk Gmunden) wurde dabei auch ein Wagen beschädigt.