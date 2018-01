Oberösterreichs Neujahrsbaby Emili aus Neuhofen

Das Neujahrsbaby 2018 in Oberösterreich trägt den Namen Emili. Das kleine Mädchen mit dem vollständigen Namen Emili Rio ist sieben Minuten nach Mitternacht in Linz auf die Welt gekommen. Ihre Eltern wohnen in Neuhofen an der Krems.

3.340 Gramm brachte die kleine Emili nach der Geburt im Linzer Universitätsklinikum auf die Waage. Das Mädchen kam mit 51 cm Größe zur Welt.

Land Oberösterreich/KAUDER

Sechs Minuten früher, also eine Minute nach Mitternacht, ist in Leoben eine kleine Julia auf die Welt gekommen. Österreichs Neujahrsbaby 2018 dürfte daher aus der Steiermark kommen.