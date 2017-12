Bürgermeister verunglückte mit Traktor - tot

Die Gemeinde Grünau im Almtal (Bezirk Gmunden) trauert um ihren Bürgermeister. Alois Weidinger ist am Samstagabend mit seinem Traktor bei Forstarbeiten gestürzt. Für den 66-Jährigen kam jede Hilfe zu spät, er verstarb noch an der Unfallstelle.

Bergrettung Grünau im Almtal

Gefunden wurde der verunglückte Bürgermeister von seinem Sohn und seinem Schwiegersohn. Nachdem Alois Weidinger am Samstagabend nach der Ausfahrt mit seinem Traktor nicht nachhause gekommen war, hatten sich Sohn und Schwiegersohn auf die Suche nach ihm gemacht.

„Weit abseits der Straße haben die beiden ihn schließlich finden können“, sagt Martin Trautwein, der langjährige Kamerad des Bürgermeisters und Einsatzleiter der Bergrettung Grünau.

Wegen des 30 cm tiefen Schnees konnte selbst die Bergrettung die Unfallstelle nur mit einem Traktor erreichen. Seine Kameraden mussten die Leiche dann mit einer Trage bergen. Der Verunfallte wurde 20 Meter hochgeseilt und ab abtransportiert.

Bergrettung Grünau im Almtal

Wie sich der Unfall genau zugetragen hat, wird man wohl nie wissen, dann Weidinger war am Samstagnachmittag allein mit seinem Traktor mit Waldarbeiten beschäftigt.

Bergrettung Grünau im Almtal

Im tiefen Schnee dürfte der 66-Jährige von der Straße abgekommen sein. Der Traktor stürzte über einen steilen Hang und dabei wurde der Bürgermeister aus der Führerkabine geschleudert. Von dem nachstürzenden Fahrzeug dürfte er dann erdrückt worden sein, so Trautwein.

Bergrettung Grünau im Almtal

Trauer in der SPOÖ

Mit den Worten, die Sozialdemokratie verliere einen engagierten Mitstreiter, der sein Handeln stets an den Bedürfnissen der Menschen orientiert habe, reagierte die Vorsitzende der SPÖ Oberösterreich, Birgit Gerstorfer, auf den tödlichen Unfall des SPÖ-Bürgermeisters von Grünau. „Wir danken Alois Weidinger für seine Freundschaft und seinen Einsatz für jene, die nicht selbst für sich Partei ergreifen können. In diesen schwierigen Stunden sind unsere Gedanken bei seiner Familie und seinen Freunden.“ so Gerstorfer abschließend.