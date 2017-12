2017: Oberösterreichs Geschichten und Bilder

Viel ist passiert im vergangenen Jahr. 2017 war ein Jahr der Wetterextreme, des politischen Wandels, der neuen Gesichter und der Erfolge in Wirtschaft und Sport. ooe.ORF.at wirft einen Blick zurück auf die bewegendsten Geschichten.

Chronik

2017 wird als ein Jahr der Wetterextreme in Erinnerung bleiben. Am 19. August zieht erneut ein schweres Unwetter über Oberösterreich. Der Sturm verwüstet in der Ortschaft St. Johann am Walde (Bezirk Braunau) ein Festgelände. Böen mit bis zu 120 Stundenkilometern reißen ein mit 700 Besuchern gefülltes Festzelt weg. Die traurige Bilanz: zwei Tote und 120 Verletzte. Die gerichtliche Aufarbeitung der Tragödie ist noch im Laufen.

Politik

Zum Jahresbeginn stehen in der Landespolitik die Zeichen auf Wechsel. Josef Pühringer kündigt nach 22 Jahren als Landeshauptmnann seinen Rückzug an. Sein Nachfolger: der bisherige Kronprinz und Landeshauptmann-Stellvertreter Thomas Stelzer. Anfang April wird der Wechsel in der ÖVP vollzogen – eine reibungslose Übergabe wie aus dem Lehrbuch. Aber nicht ohne Emotionen: „Macht noch viel mehr aus unserem Oberösterreich“ – mit diesen Worten verabschiedet sich Josef Pühringer unter Tränen im Landhaus.

Wirtschaft

Wirtschaftlich geht es 2017 bergauf, die Konjunktur brummt - entsprechend gut geht es den meisten Unternehmen: Die voestalpine erreicht das beste Ergebnis seit neun Jahren, investiert 350 Millionen in Kapfenberg und baut erstmals seit 40 Jahren wieder ein Stahlwerk in Europa.

Ebenfalls kräftig verdienen die Lenzing AG, die Motorradschmiede KTM und die Amag in Ranshofen, die heuer ein 300 Millionen teures Kaltwalzwerk eröffnet. Die größte Pleite seit vier Jahren in Oberösterreich trifft den Textilreiniger Wozabal aus Enns.

Sport

Nach exakt fünf Jahren, zehn Monaten und sechs Tagen fixiert der schwarz-weiße LASK den langersehnten Wiederaufstieg in die heimische Bundesliga. Der 21. April ist ein Abend der Freudentränen und für die Vereinsführung der Lohn kontinuierlicher Arbeit in dreieinhalb Jahren.

Kultur

2017 ist auch das Jahr der neuen Gesichter: Die Stadt Linz vergibt zu Jahresbeginn gleich zwei Spitzenpositionen: den Direktorenposten im Kunstmuseum Lentos und den Chefsessel im Brucknerhaus.

Zwei Österreicher machen schlussendlich das Rennen. Die gebürtige Kärtnerin Hemma Schmutz startet im Mai als künstlerische Leiterin der Linzer Museen.

Seit Dezember und damit noch frisch im Amt ist der gebürtige Burgenländer Dietmar Kerschbaum, der gleich zu Beginn medial für Aufregung sorgte. Das Publikum im Sturm erobert der 46-jährige Markus Poschner.

Im September übernahm der gebürtige Münchner den Dirigentenstab von Dennis Russell Davies.

Online

Da ging und fuhr gar nichts mehr: Es ist der Tag, an dem der Bahnverkehr in Linz lahmgelegt wird. Und es ist die Geschichte, die im vergangenen Jahr am häufigsten auf ooe.ORF.at angeklickt wird: „Hauptbahnhof: Züge beginnen zu rollen“ (ooe.ORF.at ; 07.04.17)

Am Linzer Hauptbahnhof herrscht nach einem Kabelbrand Chaos. 250 Züge müssen deswegen still stehen, 15.000 Fahrgäste sitzen ausgerechnet im Frühverkehr am Hauptbahnhof fest.