Mehrere Verkehrsunfälle bei Schnee

Auf den schneebedeckten Straßen kam es Samstagfrüh zu mehreren Unfällen. Am schwersten wurde ein Autofahrer im Innviertel verletzt, der gegen einen Baum prallte. In Dietach bei Steyr stürzte ein Schneepflug mit fünf Tonnen Salz in einen Graben.

Für die 25 Einsatzkräfte der Feuerwehr Dietach bedeutete der umgestürzte Schneepflug einen langwierigen Einsatz: Der Lenker übersah gegen 4.00 Uhr einen Straßengraben, als er das Räumfahrzeug rückwärts fuhr. Der Schneepflug kippte um und blieb in Seitenlage liegen.

zurück von weiter

Fünf Tonnen Salz wurden entladen

Doch das Räumfahrzeug musste nicht nur aufgehoben werden: „Bevor wir den Schneepflug wieder aufstellen konnten, war es notwendig, die beladenen fünf Tonnen Salz zu entladen“, schildert Hermann Neustifter, Kommandant der Freiwilligen Feuerwehr Dietach, den Einsatz. Mit Hilfe eines Krans konnte das Fahrzeug dann wieder zurück auf die Straße gestellt werden. Vier Stunden lang waren die Einsatzkräfte der Feuerwehr Dietach und Steyr im Einsatz.

Pressefoto Scharinger

Zur selben Zeit wurde ein Autofahrer im Innviertel erheblich verletzt. Der Deutsche war gegen 4.30 Uhr auf der Weilhartstraße in Richtung Braunau unterwegs, als er in Überackern in einer Rechtskurve von der Straße abkam und gegen einen Baum prallte. Der 39-Jährige war im Auto eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Der Mann wurde noch am Unfallort vom Notarzt erstversorgt und anschließend mit der Rettung ins Krankenhaus Braunau gebracht.

19-Jähriger von Bus erfasst

Gleichzeitig ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall in Kirchschlag bei Linz (Bezirk Urfahr-Umgebung). Ein 19-jähriger Fußgänger wollte vor einem Linienbus die B126 queren. Ein 40-jähriger Autofahrer aus Oberneukirchen, der mit seinem Wagen an dem Bus vorbeifuhr, erfasste trotz Vollbremsung den einheimischen Teenager. Der Bursch wurde auf die Windschutzscheibe geschleudert. Rettungskräfte brachten den Verletzten in das Unfallkrankenhaus Linz.

Autos mit Bus in Puchenau zusammengestoßen

Mehrere Autos und ein Bus sind in der Früh auf der Rohrbacher Straße in Puchenau zusammengestoßen. Ein 67-jähriger Deutscher war gegen 8.30 Uhr in Richtung Ottensheim unterwegs, als er in einer Rechtskurve in Puchenau links von der Straße abkam. Sein Auto stieß gegen die Leitschiene und prallte gegen ein entgegenkommendes Auto und einen dahinter fahrenden Bus. Beide Autofahrer wurden verletzt, der Busfahrer und seine Fahrgäste kamen mit dem Schrecken davon. Die Rohrbacher Straße war während der Aufräumarbeiten für eine Stunde gesperrt.

Autofahrer mit 1,24 Promille gegen Mauer

Bereits am Freitagabend durchbrach ein alkoholisierter Autofahrer die Gartenmauer eines Hauses in Marchtrenk (Bezirk Wels-Land). Der 41-jährige Lenker aus Wien wollte offenbar von der Freilinger Straße in die Industriestraße einbiegen. Dabei dürfte der ortsunkundige Mann die Einfahrt übersehen haben. Eine 44-jährige Mitfahrerin aus Marchtrenk wurde bei dem Unfall verletzt und mit der Rettung ins Klinikum Wels eingeliefert. Der Autofahrer hatte 1,24 Promille Alkohol im Blut. Ihm wurde der Führerschein vorläufig abgenommen. Der Wiener und ein weiterer Mitfahrer, ein 37-jähriger Mann aus Krenglbach, überstanden den Crash offenbar ohne Verletzungen.

Jugendliche übersehen

Bei einer Kollision eines Mopeds mit einem Pkw in Steyr wurden am Freitagabend zwei 15-jährige Burschen aus Steyr verletzt. Eine 31-jährige, ebenfalls einheimische Autofahrerin dürfte auf einer Kreuzung beim Einbiegen in die Schönauerstraße das Zweirad, auf dem die beiden Teenager saßen, übersehen haben. Sie wurden mit der Rettung ins Landeskrankenhaus Steyr gebracht.