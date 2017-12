70 Meter hoher Autokran umgestürzt

Ein 70 Meter hoher Autokran ist zu Mittag in Heiligenberg (Bezirk Grieskirchen) umgestürzt. Beim Umlegen eines gefällten Baumstammes geriet der Kran aus dem Gleichgewicht. Der 35-jährige Fahrer kam laut Polizei mit dem Schrecken davon.

Mit Hilfe des Autokrans sollten mehrere alte Eichen entlang der Zufahrtsstraße zum Sportheim in Heiligenberg gefällt werden. Dabei wurden die Bäume zunächst mit einer Kette an dem Kran befestigt, umgeschnitten und auf festen Boden gestellt. Und genau in dem Moment, als der Baumstamm umgelegt werden sollte, nahm das Unglück seinen Lauf.

laumat.at/Matthias Lauber

Ast brachte Kran aus Gleichgewicht

Ein schwerer Ast brach ab, fiel auf die Kette und durch die fehlende Spannung geriet der Kran ins Schwanken. Die Holzblöcke, die das Arbeitsgerät sicherten, brachen weg und die 37 Tonnen schwere Arbeitsmaschine stürzte um. Der 35-jährige Krankfahrer dürfte laut Polizei mit dem Schrecken davongekommen sein.

Erst vor knapp zwei Wochen ist auch in Linz bei einer Baustelle ein tonnenschwerer Autokran umgestürzt. Der Fahrer erlitt dabei leichte Fußverletzungen. Allerdings dauerten die Aufräumarbeiten mehrere Stunden an, da auch eine Oberleitung der Straßenbahn beschädigt wurde - massive Verkehrsbehinderungen waren die Folge. Mehr dazu in Kranwagen in Linz-Dornach umgekippt (ooe.ORF.at; 6.12.17)