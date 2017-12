Mehr Polizeipräsenz zu Silvester

Mehr Präsenz kündigt die Polizei zu Silvester an. Die Polizisten schauen in der Silvesternacht bei Partys in den Innenstädten auch auf das „Antanzen“. Dabei wird Körperkontakt gesucht und nicht selten etwas gestohlen oder gegrapscht.

Bei den großen Feiern zum Jahreswechsel werden vor allem in den Städten Linz, Wels und Steyr deutlich mehr Polizisten an Ort und Stelle sein, um für Sicherheit zu sorgen.

Uniformierte und Zivilstreifen im Einsatz

Christian Moser von der Polizei in Steyr sagte gegenüber dem ORF Oberösterreich: „Wir haben informierte Streifen und Zivilstreifen im Einsatz. Typische Einsätze in einer alkoholschwangeren Nacht wie Silvester sind zum Beispiel Raufereien zu später Stunde und wenn der Alkohol zu viel wird.“ Etwa 300.000 Sektflaschen werden übrigens allein in Oberösterreich zum Jahreswechsel ausgetrunken.