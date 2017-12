Kulturjahr beginnt mit Gedenktagen

Das Kulturjahr 2018 ist gleich zu Beginn von mehreren runden Gedenktagen bedeutender Künstler geprägt, die in Bezug zu Oberösterreich stehen, wie Richard Tauber, Gustav Klimt oder Adalbert Stifter.

Am 8. Jänner erinnert der Verein des Linzer Musiktheaters gemeinsam mit dem Landestheater an den 70. Todestag von Richard Tauber. Die kürzlich erschienene Biografie des in Linz geborenen Tenors von Heide Stockinger und Kai-Uwe Garrels bildet die Basis dieses Gedenkabends.

150. Todestag von Adalbert Stifter

Eine ganze Reihe von Veranstaltungen bewirkt die 150. Wiederkehr des Todestages von Adalbert Stifter am 28. Jänner. Lesungen und Vorträge im Linzer Stifterhaus unmittelbar nach dem Jahrestag bilden den Auftakt, im Herbst folgt die Ausstellung „Adalbert Stifters Weltbild“.

100. Todestag von Gustav Klimt

Ebenfalls mit einer Ausstellung tragen die Linzer Museen Lentos, Nordico sowie das OÖ. Landesmuseum dem 100. Todestag von Gustav Klimt am 6. Februar Rechnung. Rund 75 Meisterwerke Klimts und seiner Zeitgenossen werden ab 16. Februar gezeigt.

85. Geburtstag von Fridolin Dallinger

Neben all den Todestagen zu Jahresbeginn gibt es in Oberösterreich am 16. Februar aber auch den 85. Geburtstag des Komponisten, Musikpädagogen und Malers Fridolin Dallinger zu feiern. Ein Konzert im Brucknerhaus am 7. März ist dem umfangreichen und vielseitigen Schaffen des Eferdingers gewidmet.