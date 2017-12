Kreativprogramm für Kinder im OK

Auf der Basis der „Sinnesrausch“-Ausstellung im Offenen Kulturhaus (OK) startet nächste Woche die KinderUni - ein abwechslungsreiches Kreativprogramm für Fünf- bis Zwölfjährige. Ausgangspunkt dafür ist die Traumwelt von „Alice im Wunderland“.

Die verwinkelte Architektur des OÖ Kulturquartiers bildet die ideale Atmosphäre für die Wunderwelt, in die die KinderUni die Teilnehmerinnen und -teilnehmer an den Workshops entführen möchte.

ORF

Basteln, malen, spielen

In diesem Ambiente der aktuellen „Sinnesrausch“-Ausstellung können Kinder und Jugendliche von 4. bis 6.Jänner ihre Kreativität in verschiedenste Richtungen lenken. Man kann sich in Geschichten ausmalen, wie es ist, am Mond spazieren zu gehen, man kann Papierwelten entstehen lassen oder in die Rollen von Alice und Benny schlüpfen, um zu erkunden, wie unsere Sinne funktionieren, und wie sie sich auch täuschen lassen.

Kostüm-Flohmarkt im Landestheater

Eine andere Möglichkeit, in eine Wunderwelt einzutauchen, bietet das Landestheater mit seinem Kostümflohmarkt. Nach drei Jahren trennt man sich am 7. Jänner wieder von rund 1.000 Kostümteilen vergangener Produktionen.