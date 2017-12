Sechs Verletzte durch Schwefeldioxid

Nach dem Austritt von Schwefeldioxid in einem Industriebetrieb in Kirchdorf an der Krems mussten am Donnerstag sechs Verletzte ins Krankenhaus gebracht werden. Das Unternehmen arbeite bereits an der Schadensbehebung, hieß es.

Kurz nach 9.30 Uhr ging der Alarm „Schwefelaustritt“ bei der Feuerwehr ein. Als die Helfer zu dem Industriegebäude kamen, wurden sie von Mitarbeitern eingewiesen, die den Gasaustritt bestätigten, sagte der Einsatzleiter Harald Rachlinger im Gespräch mit ORF-Redakteur Robert Fürst.

laumat.at/Matthias Lauber

Schnelle Evakuierung

Die betroffenen Objekte waren bereits evakuiert worden. Schwefeldioxid sei „ab einer gewissen Konzentration für den menschlichen Körper gefährlich“. Die Helfer mussten schweren Atemschutz anlegen, um in den betroffenen Bereichen zu arbeiten. „Die Kollegen sind auf eine mögliche Ursache gestoßen, die der Firmenleitung gemeldet wurde – die jetzt an der Schadensbehebung arbeitet“, so Rachlinger. Sechs Personen wurden mit Verdacht auf SO2-Einatmung ins Spital gebracht.