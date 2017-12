Traun: Zeugensuche nach Überfall auf Wettlokal

Die Polizei sucht nach wie vor nach den beiden Männern, die am Mittwoch in Traun ein Wettlokal überfallen haben. Die Kriminalisten hoffen, dass eine detaillierte Beschreibung der Täter neue Hinweise liefert.

Auffallend an dem Überfall in Traun war vor allem die brutale Vorgehensweise der Täter: die beiden hatten zuerst die noch versperrte Türe des Wettlokals in der Johann-Roithner-Straße aufgebrochen und dann drei Bedienstete mit einer Pistole bedroht. Eines ihrer Opfer streckten sie mit einem Faustschlag gegen das Kinn zu Boden.

ORF

Detallierte Beschreibung der Täter

Trotz sofortiger Alarmfahndung der Polizei konnten sie unerkannt entkommen. Nun hat die Polizei eine detaillierte Täterbeschreibung veröffentlicht: einer der Täter wurde als groß beschrieben - 180 bis 185 Zentimeter. Er trug eine schwarze Kapuzenjacke und eine hellgraue Hose. Wie sein Komplize hatte er eine schwarze Sturmhaube mit Sehschlitzen auf und sprach deutsch mit ausländischem Akzent.

Sein Komplize war mit laut Angaben der Opfer 165 bis 175 Zentimeter groß. Er trug ebenfalls eine schwarze Kapuzenjacke, dazu Jeans. Das Landeskriminalamt hofft auf Grund der Beschreibung auf Hinweise zu den Gesuchten unter der Telefonnummer 059133/40-3333.

