Frau von Auto erfasst und getötet

In Schenkenfelden (Bezirk Urfahr-Umgebung) im Mühlviertel ist Mittwochabend eine 48-jährige Fußgängerin von einem Auto erfasst und getötet worden.

Der Unfall ereignete sich in der Ortschaft Steinschild: Die 48-jährige Frau hatte in der Dämmerung die Schenkenfeldener Straße vor ihrem Haus überqueren wollen - offenbar versuchte sie, zu ihrem Hund auf der anderen Straßenseite zu gelangen.

An Ort und Stelle verstorben

Doch die Frau dürfte ein Auto übersehen haben, das sich genau in diesem Moment näherte. Der Lenker, ein 51-jähriger Mann aus Reichenthal, konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen - das Fahrzeug erfasste die Fußgängerin mit der rechten Vorderseite und schleuderte sie mehrere Meter weit weg. Sie erlitt so schwere Verletzungen, dass sie noch an Ort und Stelle starb.