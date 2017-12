Viele Unfälle auf Skipisten

Sonnenwetter und vielleicht neue Ski – viele waren am Mittwoch auf den Skipisten. Für rund ein Dutzend Wintersportler in den Bezirken Gmunden, Kirchdorf und Rohrbach endete der Tag allerdings beim Arzt, hieß es.

Nicht nur auf den Pisten, sondern auch in Unfallambulanzen und Gipszimmern herrschte am Mittwoch Hochbetrieb. Gleich sechs Schiunfälle wurden in einem Rundruf von Radio Oberösterreich am Mittwoch vom Hochficht im Mühlviertel gemeldet.

„Zwei Verletzte an normalen Tagen“

Ungewöhnlich viel hatten die Retter auch am Kasberg bei Grünau im Almtal in der Skiregion Dachstein-West in Gosau (Bezirk Gmunden) und in der Pyhrn-Priel-Region in Hinterstoder und auf der Wurzeralm zu tun. Sind an normalen Tagen im Krankenhaus Kirchdorf nur rund zwei Verletzte zu versorgen, waren es am Mittwoch bereits mehr als doppelt so viele, hieß es.

Aber nicht alle rufen die Rettung, manche werden auch von Familienangehörigen oder Freunden ins Krankenhaus gebracht oder fahren sogar selbst ins Spital. Einer der Gründe, vermuten die Retter, könnte sein, dass viele zu Weihnachten neue Ski bekommen haben, mit denen sie noch nicht richtig vertraut sind. Die Folge seien dann oft komplizierte Schulter- und Knieverletzungen.