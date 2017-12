Überfälle werden immer brutaler

Überfälle werden immer brutaler haben die Ermittler des Landeskriminalamtes festgestellt. Personen werden dabei mit Waffen bedroht und niedergeschlagen, hieß es am Mittwoch. Nach den Tätern, die das Wettlokal in Traun überfielen, werde noch gesucht.

Beim jüngsten Raubüberfall am Mittwoch zwei Reinigungskräfte mit einer Pistole bedroht und ein Mitarbeiter mit der Faust zu Boden geschlagen, so Günter Schwaiger von der Abteilung Raub des Landeskriminalamtes (LKA). Mehr dazu in Fahndung nach Wettbüroräubern (ooe.ORF.at)

ORF

Mehr Überfälle auf Banken

Insgesamt wurden in diesem Jahr elf Banken, zwei Juweliere, drei Wettbüros und 13 Tankstellen oder Trafiken überfallen. Im Vergleich zum Vorjahr gebe es nur „beim Bankraub einen Trend nach oben“, der jahrelange Vergleich zeige im Durchschnitt ein Gleichbleiben der Vorfälle, so Schwaiger.

Die Aufklärungsquote bei den Überfällen auf Risikobetriebe, wie es die Polizei nennt, betrage knapp 70 Prozent. Aber es sei nicht die Zahl der Delikte, die den Ermittlern heuer Sorgen bereiten, die bei den Überfällen auffallende Brutalität. Immer öfter seien Waffen im Spiel, die Überfallenen würden massiv bedroht, eingeschüchtert und geschlagen werden.

Zeugen gesucht

Nach den Tätern, die am Mittwoch das Wettbüro in Traun überfallen haben, werde noch gesucht. Die Polizei vermutete, dass sie im Vorfeld das Wettbüro ausspioniert haben und hofft auf Zeugen, die das oder womöglich sogar den Überfall beobachtet haben.