Zigarettendiebe scheiterten an Automaten

Vergeblich haben Unbekannte am Montag in Ampflwang und in Taufkirchen an der Pram versucht, zwei Zigarettenautomaten zu öffnen.

In Ampflwang versuchten die Täter mit einem Winkelschleifer einen bei einer Trafik angebrachten Zigarettenautomat zu öffnen. Die Täter wurden aber von einem sich nähernden Auto gestört und flüchteten.

An Sicherungsautomatik gescheitert

Und in Taufkirchen an der Pram versuchten laut Polizei ebenfalls unbekannte Täter mit Hilfe eines Regenschirms über den Zigarettenausgabeschlitz an Zigarettenpackungen zu gelangen, scheiterten jedoch an der Sicherungsautomatik. In beiden Fällen entstand Sachschaden in unbekannter Höhe.