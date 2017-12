Mehr Anrufe bei der Krisenhilfe

Deutlich mehr Anrufe verzeichnet die Krisenhilfe Oberösterreich jetzt zu Weihnachten. Viele Anrufer melden sich, weil sie an den Feiertagen einsam sind, oder weil es Streit innerhalb der Familie gibt.

Die schönste Zeit des Jahres ist für einige Menschen gar nicht schön, sondern belastend. Die Krisenhilfe Oberösterreich hat im heurigen Advent um bis zu zehn Prozent mehr Anrufe verzeichnet.

„Angebote, um miteinander zu feiern“

Die Mitarbeiter am anderen Ende der Leitung hatten vor allem viele einsame Menschen am Telefon, denen das Alleinsein zu Weihnachten zu viel geworden ist. Krisenhilfe-Leiterin Monika Czamler rät diesen Anrufern: „Es gibt auch immer wieder Angebote, wo alleinstehende, einsame Menschen miteinander feiern können. Auch könnte man lösungsorientiert handeln und Konflikte in der Familie angehen.“ Konflikte innerhalb der Familie kochen nämlich gerade vor und an den Weihnachtsfeiertagen hoch, so die Expertin.

„Hohe Erwartungen werden oft nicht erfüllt“

Viele erwarten, dass das Fest der Liebe perfekt abläuft, so Czamler: „Wir beobachten immer wieder, dass diese hohen Erwartungen nicht erfüllt werden können. Dann gibt es große Enttäuschungen, die dann gerade oft zu Weihnachten eskalieren.“

Krisenhilfe, Telefonseelsorge und Rat auf Draht

Wer Hilfe benötigt, kann bei der Krisenhilfe Oberösterreich unter 0732 21 77 anrufen. Die Telefonseelsorge der Kirche ist unter 142 erreichbar. Kinder und Jugendliche können sich an Rat auf Draht unter der Telefonnummer 147 wenden.

Links: